Новосибирск, 11 июля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Новосибирской области на субсидии аграриям для приобретения техники выделены 900 млн рублей. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

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«Губернатор Андрей Травников поручил министерству сельского хозяйства оперативно довести средства до сельхозтоваропроизводителей», — говорится в сообщении.

Ранее новосибирские власти заявляли, что предприятия и организации агропромышленного сектора региона работают устойчиво.

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