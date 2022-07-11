Тюмень, 11 июля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Тюменской области все органы власти имеют аккаунты и страницы в социальных сетях. Об этом сообщает Центр управления регионом.

ЦУР Тюменской области

Собственные страницы ведут 32 органа власти Тюменской области, а также все администрации городов и районов региона.

«ЦУР Тюменской области с самого начала своей деятельности активно работает с органами власти, помогая созданию официальных страниц. Наши специалисты консультируют по вопросам ведения сообществ и каналов, а также помогают выстроить диалог с жителями региона», — сообщил руководитель ЦУР Тюменской области Роман Рзаев.

По данным ЦУР, самыми популярными страницами «ВКонтакте» среди органов власти стали департаменты информатизации и здравоохранения Тюменской области, у них более 9,5 тысячи подписчиков. В Telegram больше всего читателей на страницах региональных департаментов физической культуры, спорта и дополнительного образования, инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. В «Одноклассниках» по числу подписчиков лидируют департаменты АПК и гражданской защиты, пожарной безопасности Тюменской области. Среди администраций городов и районов в соцсетях по количеству подписчиков лидируют Тюмень и Тобольск.

Отмечается, что жители Тюменской области могут оставить вопрос или сообщение в официальных сообществах органов власти, через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» и в официальной группе ЦУР Тюменской области «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июня 2022 года для органов власти и организаций была введена обязанность по созданию и использованию официальных страниц в социальных сетях для размещения актуальной информации о своей деятельности.