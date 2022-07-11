Ставрополь, , 09:50 — REGNUM Ряд субъектов Северного Кавказа оказался во власти сильной жары. До +41° 11 июля ожидается на Ставрополье, в Чечне и Ингушетии, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Жара 74.mchs.gov.ru

«Ожидается сильная жара — в степных районах Северной Осетии-Алании до +38°, в Ставропольском крае, северных районах Ингушетии, северных и центральных районах Чеченской Республики +40…41°», — сообщили синоптики.

Между тем на других территориях СКФО ожидаются сильные ливни со шквалистым ветром, что может повысить уровень в реках и вызвать ЧС регионального масштаба.

«В течение суток 11 июля в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии-Алании ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 м/с; на реках подъём уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объёма», — говорится в сообщении Гидрометцентра.