Санкт-Петербург, 11 июля 2022, 10:03 — REGNUM За второй квартал 2022 года на комплексе защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, а именно на участке Кольцевой автодороги (КАД), проходящей по дамбе, зафиксировано более 17,7 тыс. нарушений скоростного режима со стороны водителей.

Контроль скорости на КЗС
Контроль скорости на КЗС
dambaspb.ru

Как сообщили 11 июля в дирекции КЗС, при разрешенной скорости 110 км/ч автомобилисты превышали данный показатель и разгонялись до 200 км/ч 17 раз, а один из водителей и того быстрее — до 230 км/ч.

В КЗС сообщили, что места расположения передвижных автоматических комплексов фотовидеофиксации с 11 июля на дамбе изменились. Это должно помочь в контроле скоростного режима.