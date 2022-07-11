Санкт-Петербург, 11 июля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. За второй квартал 2022 года на комплексе защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга, а именно на участке Кольцевой автодороги (КАД), проходящей по дамбе, зафиксировано более 17,7 тыс. нарушений скоростного режима со стороны водителей.

dambaspb.ru Контроль скорости на КЗС

Как сообщили 11 июля в дирекции КЗС, при разрешенной скорости 110 км/ч автомобилисты превышали данный показатель и разгонялись до 200 км/ч 17 раз, а один из водителей и того быстрее — до 230 км/ч.

В КЗС сообщили, что места расположения передвижных автоматических комплексов фотовидеофиксации с 11 июля на дамбе изменились. Это должно помочь в контроле скоростного режима.