Москва, 11 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Возможность продажи имущества своего российского дистрибьютора «Мерседес-Бенц Рус» одному из дилеров рассматривает немецкая компания Mercedes-Benz. Об этом 11 июля сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Интерьер Мерседеса

Отмечается, что в данный момент компания из ФРГ пересматривает формат своего присутствия на российском рынке и одним из таких вариантов является переход прав дистрибутора к дилеру, при этом российский завод Mercedes-Benz в сделку не входит.

Также указывается, что в числе претендентов на покупку имущества «Мерседес-Бенц Рус» — «Панавто», «Автодом», «Авилон» и «Мейджор», и подчёркивается, что в случае проведения такой сделки немецкая компания прекратит работать в России напрямую. При этом добавляется, что Mercedes-Benz не распродала свой склад автомобилей в РФ из угрозы санкций и потому в этом случае может идти речь о получении одним из дилеров прав дистрибьютора.

Кроме этого, уточняется, что в Mercedes-Benz рассказали, что в данный момент компанией рассматривается несколько вариантов участия в бизнесе в России.

«Конкретных решений пока нет. Просим отнестись с понимаем к тому, что мы не даем комментариев относительно планов на будущее и стратегических решений», — заявил представитель немецкой компании.

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