Краснодар, , 09:48 — REGNUM Запрет на полёты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика продлён до 18 июля. Об этом сообщили 11 июля в региональном оперативном штабе.

Взлётно-посадочная полоса в аэропорту Краснодара Admkrai.krasnodar.ru

«Росавиация продлила режим ограничения полетов до 18 июля. Закрытие, в том числе, касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА, 11 аэропортов Юга и центра России остаются закрытыми с 24 февраля. В Краснодарском крае ограничения на полёты касается трёх аэропортов — Краснодара, Анапы и Геленджика, ИА REGNUM этом международный аэропорт «Сочи» работает штатно, в режиме хаба. Добавим, что ранее появилась информация о возможном открытии аэропорта «Краснодар».