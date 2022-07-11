Краснодар, 11 июля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Запрет на полёты в аэропорты Краснодара, Анапы и Геленджика продлён до 18 июля. Об этом сообщили 11 июля в региональном оперативном штабе.

Admkrai.krasnodar.ru Взлётно-посадочная полоса в аэропорту Краснодара

«Росавиация продлила режим ограничения полетов до 18 июля. Закрытие в том числе касается аэропортов Анапы, Геленджика и Краснодара. Для организации перевозки пассажиров рекомендуют использовать аэропорты Сочи, Минеральных Вод», — сообщили в оперштабе.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 аэропортов юга и центра России остаются закрытыми с 24 февраля. В Краснодарском крае ограничения на полёты касается трёх аэропортов: Краснодара, Анапы и Геленджика. При этом международный аэропорт «Сочи» работает штатно, в режиме хаба. Добавим, что ранее появилась информация о возможном открытии аэропорта «Краснодар».