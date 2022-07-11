Барнаул, 11 июля, 2022, 09:47 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Алтайскому краю известило о сохранении в регионе высокой пожароопасности в Рубцовском районе. По данным синоптиков, в период с 12 по 15 июля в Рубцовском районе сохранится высокая (4 класс) пожароопасность.

Cameron Strandberg Пожар

В связи с неблагоприятным прогнозом высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров, напомнили спасатели.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 8 июля на пожаре в многоквартирном жилом доме Бийска были спасены 12 человек.

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