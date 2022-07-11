Запорожье, Украина, 11 июля 2022, 09:46 — REGNUM В Запорожской области организовано покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Об этом сообщил 11 июля замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Мелитополь
Мелитополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM

Он рассказал, что украинский режим совершил попытку покушения на Андрея Сигуту. Происшествие случилось минувшей ночью.

«К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — рассказал Селиванов.

Он пообещал позже рассказать подробности террористического акта, отметив, что на месте преступления продолжаются следственно-оперативные действия.