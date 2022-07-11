Запорожье, Украина, 11 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. В Запорожской области организовано покушение на главу администрации Мелитопольского района Андрея Сигуту. Об этом сообщил 11 июля замначальника ГУ МВД по региону Алексей Селиванов.

Александр Полегенько ИА REGNUM Мелитополь

Он рассказал, что украинский режим совершил попытку покушения на Андрея Сигуту. Происшествие случилось минувшей ночью.

«К счастью, он не пострадал и продолжает трудовую деятельность, несмотря на угрозы с украинской стороны», — рассказал Селиванов.

Он пообещал позже рассказать подробности террористического акта, отметив, что на месте преступления продолжаются следственно-оперативные действия.