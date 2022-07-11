Новосибирск, 11 июля, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил минтрансу оперативно начать дополнительные дорожные работы. Об этом сообщил официальный телеграм-канал «Новосибирь».

Алексей Яковлев ИА REGNUM Ремонт дороги

Глава региона напомнил, что на ремонтно-строительные работы в дорожной отрасли в текущем году добавлены средства.

«С учётом того, что строительно-ремонтный сезон перевалил через экватор, хотелось бы услышать, как эти средства будут осваиваться, — сказал Травников. — Поэтому просьба − приступить к реализации всех мероприятий, проработать график и на следующей неделе доложить о ходе контрактования и планах по производству работ».

Отмечается, что на общий список объектов дополнительно выделят 240 миллионов рублей.