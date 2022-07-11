Железногорск, Красноярский край, 11 июля, 2022, 09:43 — ИА Регнум. В Красноярском крае вынесен приговор мужчине, обвиняемому в применении насилия в отношении представителя власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили 11 июля в объединённой пресс-службе судов Красноярского края.

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Уголовное дело против мужчины рассмотрел Железногорский городской суд. Установлено, что 11 сентября 2021 года в Железногорске инспектор ДПС остановил автомобиль «Тойота Платц» под управлением водителя, лишённого прав.

Нарушитель не выполнил законного требования полицейского предоставить водительское удостоверение. Когда сотрудник полиции держался рукой за ручку двери автомобиля внутри салона, пытаясь открыть дверь, злоумышленник начал движение, резко увеличив скорость с места. В результате инспектора ДПС протащило за автомобилем по проезжей части более 16 метров, а затем он упал на асфальт. Пострадавшему был причинён лёгкий вред здоровью.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Бузулуке Оренбургской области пьяная 41-летняя женщина-водитель оказала полицейским сопротивление при задержании.

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