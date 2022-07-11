* талиба — запрещённая в России организация

Пули-Хумри, Афганистан, 11 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. В афганской провинции Баглан двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в результате нападения Фронта сопротивления Афганистана на блокпост талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает газета «8 Собх».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Местные источники в провинции Баглан сообщают, что нападение было совершено в кишлаке Лагак округа Бану в долине Андараб. По их словам, в результате нападения убиты двое талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и сожжён вооружённый пикап.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Это уже третий конфликт между талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и Фронтом сопротивления в этом районе за последние три дня.