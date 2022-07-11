Париж, , 09:41 — REGNUM Правительство Франции необходимо «быстро привести себя в боевой порядок», чтобы справиться с возможностью полного прекращения поставок российского газа, что является «наиболее вероятным вариантом». Об этом, как сообщает Le Figaro, заявил министр экономики и финансов Брюно Ле Мэр.

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр European People's Party

«Давайте готовиться к полному отключению российского газа, на сегодняшний день это наиболее вероятный вариант», — заявил Брюно Ле Мэр, который хочет воспользоваться летом, чтобы «привести страну в боевой порядок» перед зимой.

Франция, которая заявляет, что находится в более «благоприятной» ситуации, чем ее соседи, должна, в частности, приобрести новый плавучий терминал СПГ в следующем году, чтобы обеспечить поставки.

«Мы должны распределить усилия между администрациями, отдельными лицами и компаниями», — пояснил Брюно Ле Мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции энергоёмкие компании переводят своё газовое оборудование на работу с мазутом.

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