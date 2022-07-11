Улан-Удэ, 11 июля, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Водоколонки в столице Бурятии Улан-Удэ планируют оснастить камерами видеонаблюдения для защиты от вандалов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

Администрация Улан-Удэ Повреждённая водоколонка в Улан-Удэ, Бурятия

Как отмечается, за прошлый год из-за нападений хулиганов на водоколонки служба безопасности «Водоканала» подала не менее пяти заявлений в полицию. Очередной случай произошёл вечером 10 июля в микрорайоне Восточный, в результате чего без холодной воды остались 150 человек.

«Из-за поломки предприятию был нанесен серьёзный денежный ущерб, в размере 40 тысяч рублей, при этом больше всего страдают горожане, которых ванадалы лишили единственного источника чистой питьевой воды», — отметил рассказал и. о главного инженера МУП «Водоканал» Игорь Воробьев.

В администрации добавили, что стоимость холодной воды для горожан после оснащения колонок видеокамерами не изменится.