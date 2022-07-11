Александровский район, Ставропольский край, , 09:39 — REGNUM В Александровском округе Ставропольского края произошло ДТП со смертельным исходом. Погибла супружеская пара — мужчина в возрасте 63 лет и его жена. Автоавария произошла из-за непредоставления преимущества в движении 80-летним водителем «Оки», сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

ДТП Пресс-служба УМВД по Оренбургской области

Из подробностей происшествия известно, что ДТП случилось 10 июля около 12:40 на 96-м километре автодороги Ставрополь — Александровское — Минеральные Воды. Водитель автомобиля «Ока» выезжал с второстепенной дороги и, не предоставив преимущества в движении, допустил столкновение с движущимся по главной дороге автомобилем «Чери», в котором ехали пожилые супруги.

«От удара «Ока» перевернулась на проезжей части, а иномарка продолжила движение, перевернувшись несколько раз, съехала с дороги и ударилась о дерево. От полученных травм на месте скончались 63-летний водитель и его пассажирка», — говорится в сообщении ГИБДД.