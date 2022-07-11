Вашингтон, 11 июля, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Поклонников игровой серии Halo расстроило то, что они не смогут сыграть в приквел Halo Infinite, получивший название Halo: The Rubicon Protocol. Об этом 10 июля сообщил портал PCGamesN.

Скриншот из игры Halo Infinite Halo Infinite

Выход приквела запланирован на 9 августа 2022 года, его сюжет расскажет о событиях, произошедших за шесть месяцев до того, как главный герой серии Мастер Чиф пробудился на кольце (гигантские структуры во вселенной игры) Zeta Halo. Проблема с приквелом заключается в том, что это не игровое дополнение к Halo Infinite, а книга, автором которой является хорошо известная фанатам Halo писательница Келли Гэй.

Отмечается, что геймеров расстроило и сбило с толку то, что такая «жизненно важная» для игры история останется лишь в формате романа. В одиночной кампании самой Halo Infinite геймеры могут узнать об этой истории при помощи аудиозаписей.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что к 343 Industries присоединился ветеран франшизы Пол Бертоне. Менеджер компании Джозеф Стейтен заявил, что он поможет студии развивать проект Halo Infinite.