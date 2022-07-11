Волгоград, , 09:39 — REGNUM С начала 2022 года в Волгоградской области благодаря ЭКО на свет появились 192 ребёнка, сообщает пресс-служба администрации региона.

Новорожденные

Врачи провели уже 539 процедур, на учёт по беременности встали 220 женщин. Чаще всего современные репродуктивные технологии применяются в отношении женщин 30-39 лет, помощью медиков воспользовались таких 398 пациенток. С начала года родились 192 ребёнка, среди новорождённых — пять двоен. До конца 2022 года за счёт средств обязательного медицинского страхования планируется провести 1 100 процедур ЭКО.

В 2021 году благодаря технологии на свет появились 337 волгоградцев.