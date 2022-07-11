Южно-Сахалинск, , 09:37 — REGNUM На Сахалине в Охинском районе вблизи бывшего села Календо лесной пожар действует на площади 117 га. Для его тушения из Южно-Сахалинска 11 июля вылетел вертолёт Ми-8, оснащённый водосливным устройством ВСУ-5, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении МЧС.

Лесной пожар Pixabay.com

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Всего в тушении пожара задействованы 40 человек и 10 единиц техники.

Сообщается, что угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Не зафиксировано также предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии за сутки обнаружили три новых лесных пожара и потушили два. Всего в республике зафиксированы 77 очагов, их общая площадь — 57,7 тыс. га.