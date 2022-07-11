Ростов-на-Дону, 11 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Воздушное пространство над Ростовской областью останется закрытым до 18 июля. Соответствующее решение принято авиационными властями сегодня, 11 июля.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Аэропорт «Платов»

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 18 июля 2022 года 3:45 по московскому времени», — сказано на сайте Росавиации.

ИА REGNUM напоминает, что международный аэропорт Ростова-на-Дону за вынужденную приостановку полётов с 24 февраля получит субсидию в размере около 297 млн рублей. Средства направят «на частичное возмещение операционных расходов в период введения режима временного ограничения полётов, в первую очередь, на оплату труда персонала».