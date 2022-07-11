Симферополь, 11 июля, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Международный аэропорт «Симферополь» останется закрытым для полётов до 18 июля, режим ограничений продлила Росавиация. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Александр Полегенько ИА REGNUM Аэропорт Симферополя

«Режим временного ограничения полетов в аэропорт «Симферополь» продлен до 18 июля 2022 года 03:45 часов по московскому времени», — говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, аэропорт «Симферополь», а также ещё десять российских аэропортов закрыты с 24 февраля. Закрытие аэропорта существенно повлияло на турпоток на полуостров — власти прогнозируют снижение числа туристов в 2022 году как минимум на треть по сравнению с 2021 годом.