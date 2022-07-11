Лондон, 11 июля, 2022, 09:36 — ИА Регнум. Конфликт на Украине обнажил скудость запасов западных оборонных предприятий, особенно таких скромных, но крайне важных, как артиллерийские снаряды. Отсутствие производственных мощностей, нехватка рабочей силы и перебои в цепочках поставок, особенно микросхем, означают, что придется долго ждать пополнения запасов, рассуждает 11 июля Financial Times.

TSgt Michael Holzworth Боеприпасы

По словам представителей западных оборонных ведомств и аналитиков, нехватка вооружений свидетельствует о самоуспокоенности Запада в отношении потенциальных угроз по окончании холодной войны. Увлечение высокотехнологичным оружием затмило важность поддержания запасов основных средств.

«Украина стала уроком того, что войны по-прежнему часто выигрываются с помощью классических средств — артиллерии, сухопутных войск, — говорит экс-чиновник НАТО, ныне научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Джейми Ши. — Военный баланс, который сместился от старого к новому, должен сместиться обратно».

Нехватка этих базовых элементов может повлиять на способность Запада снабжать Киев вооружением. По словам американского эксперта по закупкам Алекса Вершинина, конфликт знаменует собой «возвращение промышленной войны», и общего годового производства 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в США, например, хватило бы менее чем на две недели боевых действий на Украине.

«Это похоже на великий кризис снарядов Первой мировой войны», — говорит Ши, вспоминая скандал 1915 года в Великобритании, когда недостаток артиллерийских боеприпасов привел к большим потерям в войсках и отставке премьер-министра Герберта Генри Асквита.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что западные страны не смогли бы вести затяжную войну, поскольку их запасы боеприпасов «неадекватны угрозам, с которыми мы сталкиваемся». Во время военной игры-имитации в 2021 году боеприпасы Великобритании закончились через восемь дней.

Из-за низких запасов Великобритании недавно пришлось покупать гаубицы у третьей стороны для отправки на Украину — по сообщениям источников, у частного бельгийского дилера. В США Пентагон работает всего с пятью основными оборонными подрядчиками; в 1990-х годах их число составляло 51.

«Уже давно сложилось мнение, что Запад никогда больше не будет вести промышленную войну, — говорит один западный советник по вопросам обороны. — В итоге почти никто не сохранил мощности для наращивания национального производства ключевого оборудования».