Киев, 11 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Учебное пособие «Тактика лёгкой пехоты для действий небольших групп», написанное Кристофером Ларсеном и полностью переведенное на украинский язык, было найдено в ноутбуке морского пехотинца ВСУ. Об этом 11 июля сообщает РИА Новости.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Берет морпеха ВСУ

Отмечается, что в пособии говорится об использовании макияжа для маскировки, о маневрах пехоты и об ориентации на местности.

Также указывается, что в одном из больших разделов учебника по тактике рассказывается о сигнальных жестах пехотинцев, которые приняты в американских вооружённых силах и спецслужбах для того, чтобы подавать друг другу сигналы во время военных действий.

При этом уточняется, что в учебном пособии рассказывается, как без использования слов обозначить дистанцию до обнаруженного объекта или числительное, подать сигнал о приближении противника, перейти на бег и т.п. В общей сложности в нем содержатся подробные описания и фотографии 28 базовых сигналов, используемых военными стран — участниц НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник российской хакерской группы RaHDIt рассказал, что для того, чтобы перепродавать полученное от стран Запада вооружение, разведка Украины сотрудничает с криминальными группировками и контрабандистами.