Златоуст, Челябинская область, 11 июля, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Житель Златоуста Челябинской области едва не перевёл неизвестным 827 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Пострадавшим оказался 56-летний гражданин. Ему позвонил неизвестный, заявил, что мужчина подозревается в незаконном оформлении кредита на своё имя. И для избежания уголовной ответственности нужно помочь выявить недобросовестного сотрудника банка, а для этого через приложение самостоятельно оформить кредит.

Затем с мужчиной связалась якобы сотрудница службы безопасности банка. В итоге по указке звонивших гражданин взял кредит (827 тыс. рублей и 444 тыс. рублей страховая сумма). И после этого женщина стала принуждать челябинца к тому, чтобы обналичить деньги и перевести их на некие реквизиты. Но здесь гражданин заподозрил обман и обратился вначале в банк, а потом — в полицию.