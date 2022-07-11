* талибы — запрещённая в России организация

Таринкот, Афганистан, 11 июля, 2022, 09:33 — ИА Регнум. Источники из города Таринкот, административного центра афганской провинции Урузган, сообщают, что силы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разыскиваю в городе тех, кто бреет свои бороды, пишет газета «8 Собх».

Alwaght.com «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Согласно этим источникам, с утра второго дня Курбан-байрама (10 июля) талибская (организация, деятельность которой запрещена в РФ) разведка организовала посты на перекрёстке Таринкота и арестовывает тех, кто бреет бороды или носит одежду, отличную от традиционной.

Собеседник, который не пожелал называться, сообщил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали двух его друзей за то, что они сбрили бороды. Он добавил, что в наказание талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обрили этим мужчинам головы.

За несколько дней до Курбан-байрама талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) под угрозой наказания предупредили парикмахеров города, чтобы они воздерживались от бритья бород и стрижки «на западный манер».