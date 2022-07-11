Томск, , 09:32 — REGNUM В Томске по требованию прокуратуры ликвидировали несанкционированную свалку отходов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства Томской области, нарушения были выявлены в ходе проверки.

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Выяснилось, что по улице Павлова были складированы твёрдые коммунальные отходы, остатки древесины, бетонных конструкций, строительный мусор на площади 1,8 тыс. кв. метров. При этом местные власти меры по его ликвидации не приняли.

«По административному иску прокуратуры г. Томска суд обязал администрацию города Томска осуществить сбор и транспортирование отходов, размещенных на указанном участке», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени свалка ликвидирована.