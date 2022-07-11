Париж, 11 июля, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Французский футбольный клуб ПСЖ выставил восемь игроков на трансфер, в числе которых бразильский нападающий Неймар. Об этом 11 июля сообщает Marca.

Неймар

Отмечается, что кроме Неймара, в этот список вошли защитники Абду Диалло и Лейвин Курзава, полузащитники Жоржиньо Вейналдум, Леандро Паредес, Юлиан Дракслер и Андер Эррера и форвард Мауро Икарди.

Ранее сообщалось, что 29-летний Икарди не входит в планы ПСЖ на сезон 2022/23 и может покинуть клуб в летнее трансферное окно.