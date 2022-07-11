Санкт-Петербург, , 09:55 — REGNUM Вторая половина дня понедельника, 11 июля, в Петербурге обещает быть дождливой, а местами с грозами, предупреждает ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Гроза Pixabay.com

По его словам, на метеорологические условия 11 июля окажут влияние атмосферные фронты, связанные с активным южным циклоном.

«В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, после полудня пройдут дожди, местами возможна гроза», — пояснил специалист.

Температура воздуха в Петербурге составит +21…+23 градуса, по Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-восточный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

«Во вторник ливни, грозы и мощная волна тепла», — добавил Леус.

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