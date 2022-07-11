Донецк, , 09:29 — REGNUM Украинские боевики за прошедшие сутки 70 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 454 боеприпаса по 13 населенным пунктам, сообщает 11 июля представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«За истекшие сутки Представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооружённых формирований Украины)», — говорится в телеграм-канале представительства.

Всего боевиками ВСУ было выпущено 454 различных боеприпасов, под огнем оказались районы тринадцати населенных пунктов ДНР: Донецк (Калининский, Куйбышевский, Кировский, Петровский и Киевский районы), Горловка (поселок шахты имени Гагарина), Новобахмутовка, Гольмовский, Новоселовка, Верхнеторецкое, Доломитное, Михайловка, Пантелеймоновка, Железная Балка, Ясиноватая, Александровка, Еленовка.