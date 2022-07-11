* талибов — запрещённая в России организация

Кундуз, Афганистан, , 09:28 — REGNUM Семнадцать талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты 10 июля в ходе операции сил Национального фронта «Азадеган» в афганской провинции Кундуз. Об этом заявили представители фронта, пишет газета «8 Собх».

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Бои развернулись в селах Андарабиха и Навабад уезда Ханабад. Фронт также заявил, что в ходе этой операции были уничтожены склад боеприпасов и броневик «Хамви».

Однако местные источники в уезде Ханабад сообщают, что в результате нападения вооружённых людей на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в селах Андарабиха и Навабад было убито пять талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.

Ранее Фронт «Азадеган» заявил об убийстве начальника полиции уезда Навур провинции Газни.