Сочи, Краснодарский край, 11 июля 2022, 09:28 — REGNUM Штормовое предупреждение действует в Сочи по данным на 11 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.
В Дагомысе зарегистрированы локальные подтопления, пострадавших среди жителей и туристов, по предварительным данным, нет. По поручению главы города развёрнут и действует оперативный штаб. На улице Армавирской уже ведётся обход домов, ведётся откачка воды.
По данным на утро 11 июля, подтоплений на федеральных трассах в районе курорта не регистрировалось.
На всех пляжах Сочи на данные момент купаться запрещено.
В городе наблюдается подъём уровня реки Хороты, включено звуковое оповещение.
Стихия будет бушевать на курорте до конца дня — прогнозируются ливни, подъём уровня воды в реках, на море — четырёхбалльный шторм. Городские службы Сочи действуют в режиме повышенной готовности.
Как сообщало ИА REGNUM 10–11 июля на Краснодарский край обрушилась непогода — прошли сильные ливни. Больше всего пострадал Славянский район, подтопления также зафиксированы в Сочи, Краснодаре, Крымском районе.