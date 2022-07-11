Сочи, Краснодарский край, , 09:28 — REGNUM Штормовое предупреждение действует в Сочи по данным на 11 июля, сообщили в пресс-службе администрации города-курорта.

Сочи Sochiadm.ru

«В результате обильных продолжительных осадков минувшей ночью поднялся уровень воды в реке Восточный Дагомыс. В посёлке Дагомыс только за один час выпало 86 мм осадков. Население было предупреждено о надвигающейся непогоде заранее. Утром была также задействована система звукового оповещения», — говорится в сообщении.

В Дагомысе зарегистрированы локальные подтопления, пострадавших среди жителей и туристов, по предварительным данным, нет. По поручению главы города развёрнут и действует оперативный штаб. На улице Армавирской уже ведётся обход домов, ведётся откачка воды.

По данным на утро 11 июля, подтоплений на федеральных трассах в районе курорта не регистрировалось.

На всех пляжах Сочи на данные момент купаться запрещено.

В городе наблюдается подъём уровня реки Хороты, включено звуковое оповещение.

Стихия будет бушевать на курорте до конца дня — прогнозируются ливни, подъём уровня воды в реках, на море — четырёхбалльный шторм. Городские службы Сочи действуют в режиме повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM 10–11 июля на Краснодарский край обрушилась непогода — прошли сильные ливни. Больше всего пострадал Славянский район, подтопления также зафиксированы в Сочи, Краснодаре, Крымском районе.