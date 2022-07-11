Иркутск, , 09:27 — REGNUM На утро 11 июля в Иркутской области действовало два лесных пожара на площади 52 га, сообщает телеграм-канал правительства региона.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

За минувшие сутки ликвидировано два возгорания на площади 10,1 га. Полностью локализованными остаются три очага на 333 га.

В тушении участвовало 337 человек и 11 единиц наземной техники. В авиамониторинге — два Ан-2 и два легкомоторных самолёта. Два вертолёта Ми-8 — в передислокации десантников.

На территории северных и вернеленских районов области до 15 июля действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с III класса пожарной опасности и выше, посещение лесных массивов гражданами запрещено. За нарушение грозит ответственность вплоть до уголовной.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля в Иркутской области продолжали действовать два пожара в Катангском и Качугском районах на площади 6 га. В Тайшетском районе обнаружили очаг и в течение дня ликвидировали его на площади 1 га.

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