Рыбинск, Ярославская область, , 10:02 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области в арт-резиденции «Этно-Кузня» состоялся спектакль по произведениям Антона Чехова в исполнении актёров театра им. Фёдора Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал основатель «Этно-Кузни» музыкант и композитор Митя Кузнецов.

Спектакль в «Этно-Кузне»

Спектакль прошёл в рамках проекта «Усадебник», который в этом году посвящён 150-летию русского усадебного театра, при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Спектакль в «Этно-Кузне»

«Приглашение Первого Русского театра на камерную сцену «Этно-Кузни» не случайно, так же как и выбор произведений А. П. Чехова для постановки спектакля. «Невместимый» мир большого театра, который мы привыкли созерцать из зрительского зала, пришел к нам сам. Все, кто был на минувшем Усадебнике, оказались внутри театрализованного действия, были с ним единым целым, его участниками, сопереживая героям Чехова, до которых можно было дотронуться рукой», — рассказал Митя Кузнецов.

Спектакль в «Этно-Кузне»

Территория «Этно-Кузни» оказалась разбитой на несколько отдельных пространств, в которых разыгрывалась та или иная сценка. Переходя от одной сцены к другой вместе с актёрами, зрители перемещались по страницам книг Чехова. «Рыбинский струнный квартет» исполнял музыку 19 века.

Спектакль в «Этно-Кузне»

«Было полное ощущение, что на дворе 19 век и герои рассказов Чехова просто живут среди нас, общаются между собой и с нами. Для меня это была смесь кино, театра и реальной жизни. Машина времени силами искусства», — рассказал Митя Кузнецов.

Режиссёром спектакля выступил народный артист России Валерий Кириллов, в спектакле приняли участие актёры Сергей Цепов, Наталья Мацюк, Виталий Даушев, Елена-Ярослава Мазо, Руслан Халюзов.

Спектакль в «Этно-Кузне»

Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив спектакли «Этно-Кузни» проходят бесплатно для зрителей, с предварительной регистрацией.

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