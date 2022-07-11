Актёры ярославского театра Волкова выступили в «Этно-Кузне»
Рыбинск, Ярославская область, 11 июля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области в арт-резиденции «Этно-Кузня» состоялся спектакль по произведениям Антона Чехова в исполнении актёров театра им. Фёдора Волкова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказал основатель «Этно-Кузни» музыкант и композитор Митя Кузнецов.
Спектакль прошёл в рамках проекта «Усадебник», который в этом году посвящён 150-летию русского усадебного театра, при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Территория «Этно-Кузни» оказалась разбитой на несколько отдельных пространств, в которых разыгрывалась та или иная сценка. Переходя от одной сцены к другой вместе с актёрами, зрители перемещались по страницам книг Чехова. «Рыбинский струнный квартет» исполнял музыку 19 века.
Режиссёром спектакля выступил народный артист России Валерий Кириллов, в спектакле приняли участие актёры Сергей Цепов, Наталья Мацюк, Виталий Даушев, Елена-Ярослава Мазо, Руслан Халюзов.
Благодаря Президентскому фонду культурных инициатив спектакли «Этно-Кузни» проходят бесплатно для зрителей, с предварительной регистрацией.