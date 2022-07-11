Кемерово, 11 июля, 2022, 09:35 — ИА Регнум. На всероссийских соревнованиях по спортивной ходьбе спортсмены из Кемеровской области завоевали 17 медалей. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

ako.ru Соревнованиях по спортивной ходьбе

Всего в соревнованиях, которые проходили в Кузбассе, участвовали более 70 спортсменов из Москвы, Чебоксар, Саранска, Екатеринбурга, Челябинска, Новосибирска и из кемеровских городов.

Спортсмены соревновались в нескольких возрастных группах на дистанциях десять, пять, три и два километра.