Москва, 11 июля, 2022, 09:27 — ИА Регнум. В данный момент по фондовым индексам и биткоину наблюдается отскок от минимальных отметок июня, однако надежды на действительно серьезный рост котировок все еще отсутствуют. Об этом 11 июля сообщил ИА REGNUM финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь.

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По его словам, проблема в том, что инвесторы все еще предпочитают держаться подальше от рисковых активов в текущих условиях, когда сохраняется вероятность рецессии в США вследствие агрессивного ужесточения монетарной политики ФРС. Добавим к этому проблемы с экономикой Евросоюза, а также наличие пузырей на рынке недвижимости США, отметил он.

Эксперт считает, что околонулевые процентные ставки, введенные в рамках антикризисных мер после начала пандемии, способствовали огромному спросу на недвижимость в США. Многие решили воспользоваться ситуацией и приобрели сразу несколько домов с помощью ипотеки, чтобы сдавать их в аренду и жить на получившуюся разницу. В результате стоимость среднего дома в стране только за последние два года выросла на 40%. Если в 2020 году американцы тратили на выплаты по ипотеке 11% от дохода, то сейчас уже 25%. Интерес к недвижимости постепенно угасает, так как оформлять ипотеку становится все дороже, а значит в индустрии, на которую в том или ином виде приходится порядка 18% ВВП страны, могут начаться реальные проблемы, сказал он.

По его словам, крах рынка недвижимости вызовет эффект домино и в списке главным пострадавшим должны будут оказаться криптовалюты как инструменты с самым большим риском, интерес к которому, понятное дело, пропадет почти полностью. Он отметил, что в текущих условиях рассматривать небольшой рост капитализации криптовалютного рынка стоит рассматривать лишь как временную остановке перед дальнейшим движением. Ожидаем стоимость BTC вблизи $19 тысяч, сказал эксперт.