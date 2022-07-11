Северодонецк, ЛНР, 11 июля, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Установленную на въезде в Северодонецк стелу с названием города перекрасили в цвета российского флага. Подтверждающие событие фотографии опубликованы в социальных сетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Северодонецк

Как следует из снимков, после освобождения города стела получила новый облик, её окрасили в цвета российского триколора. Рядом с сооружением установили символ Победы — Красное знамя.

Как сообщало ИА REGNUM, союзные войска освободили Владимировку и Триполье в ДНР.