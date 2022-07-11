Сеул, 11 июля 2022, 09:27 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.
Согласно результатам опроса, проведенного с 4 по 8 июля среди 2524 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 37%. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 57% респондентов.
Известно, что уровень поддержки Юн Сок Ёль впервые упал ниже 40% с тех пор, как 10 мая он вступил в должность главы государства.
Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 2,6% и составил 40,9%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 1,5%, до 34,2%.