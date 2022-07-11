Сеул, , 09:27 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали спад уровня поддержки политики главы государства Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на исследовательскую компанию Realmeter.

Юн Сок Ёль (слева) (сс) 고려

Согласно результатам опроса, проведенного с 4 по 8 июля среди 2524 человек в возрасте старше 18 лет, уровень поддержки президента страны составил 37%. Не одобряют деятельность южнокорейского лидера 57% респондентов.

Известно, что уровень поддержки Юн Сок Ёль впервые упал ниже 40% с тех пор, как 10 мая он вступил в должность главы государства.

Уровень поддержки правящей партии «Сила народа» сократился на 2,6% и составил 40,9%, оппозиционной Демократической партии «Тобуро», напротив, вырос на 1,5%, до 34,2%.