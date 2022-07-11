Ростов, Ярославская область, 11 июля, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Ростовском районе Ярославской области полиция поймала вымогателя, угрожавшего 64-летней женщине. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД России по Ярославской области.

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Пострадавшая сама обратилась в полицию.

«В результате оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый — ранее привлекавшийся к уголовной ответственности мужчина 1995 года рождения, который направил заявительнице СМС-сообщение с требованием передачи ему денежных средств в размере 2 миллионов рублей, под угрозой поджога ее имущества», — пояснили в пресс-службе ярославской полиции.

Сейчас против мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.