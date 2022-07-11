Грозный, , 09:24 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров совершил обряд жертвоприношения по случаю праздника Курбан-байрам. В родовом селе Кадыровых Ахмат-Юрте члены семьи главы Чечни Рамзана Кадырова закололи жертвенных верблюдов. Были также совершены обряды «зикр» и «мовлид» и прочитаны назмы.

Рамзан Кадыров Cechnya.gov.ru

«Мы вместе с внуками первого президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова закололи жертвенных верблюдов от каждого члена нашей семьи в честь благословенного праздника Ид аль-Адха. Их мясо раздали всем нуждающимся», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Как сообщил глава Чечни к празднику Курбан-байрам Региональный общественный фонд имени Ахмата-Кадырова раздал более 55 тыс. овец в Чечне и в других субъектах РФ, а также в Саудовской Аравии. Кроме того, малоимущие и семьи погибших сотрудников правоохранительных органов и ветеранов получили от благотворительного фонда около 500 коров и 200 верблюдов.

Ранее сообщалось, что в Чечне по случаю Курбан-байрама объявлены три выходных дня — с 9 по 11 июля.

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