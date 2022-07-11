Москва, 11 июля, 2022, 09:23 — ИА Регнум. В результате непогоды и падения из-за неё деревьев 10 июля в Москве два человека погибли и 18 пострадали. Об этом 11 июля рассказал источник в московских экстренных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«В результате падения деревьев травмы получили 18 человек, включая троих детей. Два человека погибли», — приводит его слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус рассказал, что скорость штормового ветра в Москве в воскресенье, 10 июля, достигала 25 метров в секунду. За сутки на город выпало более пятой части месячной нормы осадков.