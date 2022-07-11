Пекин, , 09:23 — REGNUM На возобновление туризма в Китай в ближайшие несколько лет рассчитывать не стоит. Об этом в интервью газете «Известия» заявил посол России в КНР Андрей Денисов.

«Особых расчётов на конец этого года и на следующий год не стоит строить», — подчеркнул российский дипломат.

Посол пояснил, что это связано с пандемией коронавирусной инфекции. По его словам, Китай всё еще живет в режиме «нулевой терпимости», несмотря на то, что разовые прививки от COVID-19 в стране сделали порядка 3,5 млрд человек, а уровень заболеваемости абсолютно несопоставим с российским, не говоря уже о США. Денисов добавил, что власти страны чуть-чуть ослабли ограничения при въезде в Китай, но суть практически не изменилась.

«Мне кажется, реальное ослабление карантинных мер в Китае может произойти, когда во всем мире возобладает тенденция к снижению заболеваемости», — указал дипломат.

Поэтому, по его словам, «ожидать какого-то массового заезда — туристов, людей в гости, для посещения родственников», он бы не стал.

Денисов добавил, что диппредставительству удалось договориться с китайскими коллегами о возобновлении студенческого обмена. Так, в Китай впервые за 2,5 года приехали 300 российских студентов.

Ранее по теме: Китай из-за COVID-19 пока не готов открывать сухопутную границу с Россией

«Сейчас дело затормозилось, в списках на въезд еще около 800 человек из России. Но будем работать», — заявил посол.

Кроме того, указал дипломат, посольству также удаётся привозить специалистов на некоторые объекты сотрудничества, на которых без них не обойтись.

Читайте также: Китай увеличивает лимит въездных туристов почти вдвое

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Приморского края заявили, что власти Китая пока не готовы открывать сухопутную границу с Россией для пропуска туристов в КНР. Причина — неблагополучная эпидемиологическая ситуация на территории КНР, где продолжают действовать серьёзные ограничения на перемещения людей и товаров между разными городами.