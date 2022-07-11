Хабаровск, , 09:21 — REGNUM Власти Хабаровского края обсудили строительство социальных объектов — программа капитального строительства на 2022 год составляет более 22 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — почти 13 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Масштаб стройки © ИА REGNUM

В августе планируется ввести в эксплуатацию школу на 300 мест в селе Найхин. Готовятся к введению в эксплуатацию стадион в рабочем поселке Ванино и ФАП в селе Константиновка. Также планируется сдать инфекционный корпус детской больницы в Хабаровске. Здесь уже ведутся внутренние отделочные работы, монтаж внутренних инженерных систем, завершается устройство фасада, благоустраивается территория.

В стадии завершение ещё несколько объектов.

Губернатор Михаил Дегтярев сказал, что правительством РФ приняло решение по «восстановлению» средств из резервного фонда на завершение строительства лечебного корпуса центральной районной больницы Николаевска-на-Амуре и четвертого этапа центра спорта в Комсомольске-на-Амуре, который должен быть введен в эксплуатацию в 2022 году.