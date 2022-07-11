Краснодар, 11 июля, 2022, 09:18 — ИА Регнум. Более 80 придомовых территорий подтоплено в Славянском городском округе Краснодарского края в результате сильных ливней, прошедших в ночь на 11 июля, сообщили в региональном оперативном штабе.

Дарья Антонова ИА REGNUM Наводнение

По данным оперштаба, в Славянске подтоплена 81 придомовая территория, в Петровском сельском поселении подтоплено 15 придомовых территорий, в Кировском сельском поселении — 12. На месте работают специалисты, ведётся откачка воды.

Как уточнили в оперативном штабе, количество осадков, выпавших в Славянском районе, в 2,5 раза превысило отметку «опасное явление». Дождями подмыло опоры мостовых переходов дорог ст. Петровская — х. Водный — х. Голицын и Славянск-на-Кубани - п. Целинный - с. Ачуево.

Также сильные дожди прошли в Сочи, в Краснодаре, в Крымском районе.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня сильные ливни прошли в Сочи, были подтоплены десятки придовомовых территорий.