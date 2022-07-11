Вашингтон, 11 июля 2022, 09:16 — REGNUM В США опубликовали список стран, из которых попавшие под санкции товары могут попадать в Россию и Белоруссию.
По информации американского министерства финансов, ряд государств могут выступать «перевалочными пунктами» для поставок товаров в союзное государство.
В списке указаны 17 государств — Грузия, Армения, Бразилия, Китай (в том числе Тайвань), Индия, Израиль, Казахстан, Киргизия, Мексика, Никарагуа, Сербия, Сингапур, ЮАР, Таджикистан, Турция, ОАЭ и Узбекистан.