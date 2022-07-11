Онгудайский район, Алтай, , 09:16 — REGNUM В Онгудайскому районе Республики Алтай мотоциклист попал под колёса автомобиля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, авария произошла днём 10 июля.

ДТП на Алтае МВД Республики Алтай

По данным ведомства, 20-летний местный житель, управляя мотоциклом Racer 250, врезался в движущийся в попутном направлении автомобиль Nissan X-Trail под управлением 57-летнего жителя г. Горно-Алтайска.

«В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы и был госпитализирован в Онгудайскую районную больницу. В ходе разбирательства было установлено, что он сел за руль, не имея права управления транспортными средствами», — отметили в министерстве.

Против молодого человека возбуждено дело об административном правонарушении.