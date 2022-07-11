Новосибирск, , 09:16 — REGNUM Новосибирский суд оставил в силе решение об аресте учёного Дмитрия Колкера. Об этом сегодня, 11 июля, сообщил его адвокат Александр Федулов.

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«Суд сделал вид, что документов о состоянии здоровья Дмитрия Колкера не было, но они были, — заявил Федулов редакции «НГС Новости». — А апелляционное определение было подготовлено заранее и судья докладывала не из материалов дела, а уже из готового определения».

Он уточнил, что защита намерена обжаловать решение Новосибирского областного суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что арестованный по делу о госизмене заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер скончался.

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