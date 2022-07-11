Денвер, США, 11 июля, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Российский вратарь Александр Георгиев подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш». Об этом 11 июля сообщается на сайте команды.

Santeri Viinamäki Хоккей

Отмечается, что 26-летний голкипер подписал трёхлетний контракт на сумму в $10,2 млн.

Ранее Георгиев был обменян в «Колорадо» из «Нью-Йорк Рейнджерс». Взамен клуб из Нью-Йорка получил пики третьего и пятого раунда драфта-2022, а также третьего раунда драфта-2023.

В составе «Рейнджерс» в рамках регулярных чемпионатов Георгиев провёл в общей сложности 129 матчей, отразив 90,8% бросков при коэффициенте надёжности 2,94.