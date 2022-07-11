Джакарта, 11 июля 2022, 09:13 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен похвалил Индонезию за проведение встречи министров иностранных дел стран G20, сообщает Antara.
Энтони Блинкен заявил, что Индонезия всегда пыталась добиться конкретных результатов на различных встречах, в том числе на встрече министров иностранных дел G20.
«Индонезия в G20 ставит важные и неотложные вопросы для обсуждения. Мы вместе видели во время встречи, министр иностранных дел (Ретно Марсуди) вела дискуссию и пыталась добиться конкретных результатов», — заявил Энтони Блинкен на Бали, отвечая на вопросы журналистов.
«Соединенные Штаты высоко ценят усилия Индонезии», — добавил Энтони Блинкен.
Энтони Блинкен считает, что различные встречи G20, включая саммит в ноябре 2022 года, могут дать конкретные результаты и принести пользу гражданам.
По словам госсекретаря США, странам-членам G20 необходимо предпринять шаги, которые окажут влияние на решение глобальных проблем.
Как сообщало ИА REGNUM, небылицы о якобы «изоляции» министра иностранных дел России Сергея Лаврова на встрече глава МИД стран — участниц «Большой двадцатки» (G20), которая проходит в Индонезии, сочиняет государственный секретарь США Энтони Блинкен для того, чтобы оправдать собственный провал на этих переговорах.
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